Batı Akdeniz’de zafer coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Burdur ve Isparta ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Antalya'da kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Zafer Bayramı kutlamalarında Kepez Belediyesi'nin misafiri olarak Aydın, Samsun, Ankara gibi illerden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü halk danslarını sergiledi. Törende, askeri erkan ve emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler de geçit töreni gerçekleştirdi. Törene, ellerinde Türk bayraklarıyla yabancı turistler de katıldı.Akdeniz'de sismik çalışmaları yürüten ay yıldızlı Oruç Reis gemisi de kutlamalar çerçevesinde Antalya Körfezi'ne demirledi. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da ALSE ve Redro Ajans ortaklığında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda özel bir sergi düzenlendi. Öğrencilerinin resmettiği Atatürk konulu sergi yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide toplamda 10 okul öğrencilerinin çizdiği yaklaşık 200 eser yer aldı.