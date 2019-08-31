Bu köye muhtar dayanmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 5'inci muhtar görece başladı. 5 ay içinde 4 kez değişim yaşanan köyde Mehmet Ali Almacı, göreve başladı. Göreve gelmesinin ardından yapmak istediği ilk çalışmanın su ve yol sorunları üzerine olacağını aktaran Almacı, bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlattı. Kasım ayı içerisinde tekrar seçime gidileceği öğrenildi.Köyde yaklaşık 2 ay görev yaptıktan sonra Yahya Yürekli'nin istifa etmesi üzerine 13 Haziran'da yeni muhtarlık seçimine gidilmişti. Yapılan seçimler sonucu bu kez en yüksek oyu alan Mehmet Ali Er, cezası dolayısıyla mazbatayı 2'nci sırada seçilen Selahattin Adıgüzel'e teslim etti. Adıgüzel'in de köyde en az son 6 ay olan zorunlu ikamet süresinin bulunmadığı gerekçesiyle mazbata tekrar el değiştirdi. Tekrarlanan seçimde 3'üncü sırada seçilen Ayşe Adıgüzel ise 15 Ağustos'ta iki tarafın barışmasını sağlamak için gittiği ev önünde öldürüldü. Talihsiz olayda muhtarın vefat etmesi üzerine, Mehmet Ali Almacı'ya vekaleten muhtarlık mazbatası verildi.