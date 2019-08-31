Denizde yüksek tansiyon

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Antalya'nınAlanya ve Kaş ilçesinde meydana gelen iki tekne kazası korkuttu. Alanya'da çoğunluğu Rus 15 turist ile kaptan ve kaptan yardımcısıyla tura çıkan 16 metrelik lüks yat, tarihi Selçuklu Tersanesi yakınlarında egzoz kısmından su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan Alper Yılmaz su alan yatı hızla Alanya Limanı'na yanaştırdı. 15 turist kurtarıldı. Tekne sahibi Beraat Sipahioğlu, kaptanın tecrübeli olması ve erken müdahale sayesinde can kaybı yaşanmadığını söyledi.Kaş ilçesi açıklarındaki koyda ise 25 metre uzunluğundaki 6 kişilik 'Aldenis' adlı lüks tekne kayalıklara çarptı. Kazada kaptan ve mürettebat 2 kişilik mürettebat yaralandı. Olay Beş Adalar Mevkisi Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Teknenin ön bölümünde hasar oluştu. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtalyan firmasına ait 850 bin euro değerindeki tekne kayalıktan kurtarıldı.