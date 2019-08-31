Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Yükseliş Cami bahçesinde kolonya içip sızan şahsı kimse uyandıramadı. Yüzüne konan sineklere de aldırış etmeyen şahsı gören sağlık ekipleri ilk etapta ölü sandı. İsminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti. Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sedyeye alınırken dahi uyanmayan Şükrü Ç. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Isparta'da,PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına ayağı sıkışan 4 yaşındaki Yasin Kaba, korkuttu. Demir sandalyeler arasındaki boşluğa sol ayağı sıkışan çocuğa annesi, PTT çalışanları ve vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, demirleri keserek, Yasin'in ayağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Yasin Kaba daha sonra annesiyle evine gitti.Antalya'nınKepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde ASAT'a ait su deposunun yanındaki çalılık alanda dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgede inceleme yapıldı. İncelemede bir tilki ve 5 yavrusu ile kaplumbağa, yılan gibi yaban hayvanlarının telef olduğu görüldü. Duraliler Mahalle Muhtarı Sercan Demir, yangında meyve ağaçları ve seraların büyük zarar gördüğünü söyledi.Antalya'dakaza ihbarı üzerine olay yerine giden ve burada yaralı bir köpek ile karşılaşan özel hastanenin sağlık ekibi, aracın çarptığı hayvana müdahalede bulundu. Olay, Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğine çarptı. Vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Yaralının bir köpek olduğunu gören sağlık ekibi, şaşkınlığın ardından müdahale etti.