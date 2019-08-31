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şehitliği ziyaret edildi

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Isparta şehitliği ziyaret edildi
Isparta'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anıta çelenk sundu. Burdur'da ise Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başlayan etkinliklerde Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz aracın üzerinden halkı selamladı. Şiirlerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra kutlama geçit töreniyle sona erdi. Burdur'un Bucak ilçesinde ise Kaymakam Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Hacısarılar Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
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Isparta şehitliği ziyaret edildi
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