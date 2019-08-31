Korkunç iddia yalanlandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 yaşındaki Rus turist Sofya Lanshakova'nın hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığı iddiaları kriz çıkarttı. Olay 13 Temmuz'da Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle bir restoranda yemek yiyen genç kız, yemek yedikten sonra rahatsızlannca önce sağlık ocağına, ardından özel bir hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.Bir Rusya televizyon kanalı olayla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. Sofya Lanshakova'nın babası, kızının apandis teşhisiyle götürüldüğü hastanede öldürüldüğünü, organlarının çalınarak karaborsada satıldığını ileri sürdü. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise iddiamarı yalanladı. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cenazenin adli prosedür gereği, otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya teslim edildiğini anlatan Hülür, organ ve dokuların inceleme için alındığını söyledi.