Ormana ‘Kartal’ pençesi

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Muğla'nınFethiye ilçesinde olası orman yangınlarına karşı yol kenarına su dolu bidonlar konuldu. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan 'Ormanlık Yol Kenarlarına Dolu Su Bidonları Koyma' projesi kapsamında 160 su dolu bidon, Kayaköy-Ölüdeniz yolu kenarına yerleştirildi. Yaklaşık 50 metre mesafelerle konulan bidonların üzerinde Türkçe ve İngilizce 'Yangınla Mücadele Su Bidonu' ile 'Orman Yangını İhbar Hattı 177' yazısı yer aldı.Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları, bölgede son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bir farkındalık projesi hazırladıklarını söyledi. Bidonların olası orman yangını anında alevler yayılmadan söndürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Halkımızdan da bunları gereksiz kullanmamalarını istiyoruz" dedi.