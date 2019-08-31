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Rus turistler mangoya bayıldı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Rus turistler mangoya bayıldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türkiye'nin ilk örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezen Rus turistler, ürünün tat ve aromasına hayran kaldı. Muzkent Mahallesi'nde bu yıl ilk kez hasadına başlanan mango bahçesine, Rus turistlerin katılımıyla tur düzenlendi. Bahçeyi gezerek, üreticiden bilgi alan turistler, mango hasadı yaptı. Tat ve aromasına hayran kalan Rus turistler, ürünlerden satın da aldı. İlçede ekolojik turlar düzenleyen Liliya Mutlutürk, yaptığı açıklamada, mango bahçesine düzenlenen tura ilginin yoğun olduğunu, birçok Rus'un ilk kez dalından mango kopardığını söyledi.
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Rus turistler mangoya bayıldı
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