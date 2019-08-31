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Şimşekleri bekliyorlar

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Şimşekleri bekliyorlar
Yeni Malatyaspor'da, evinde konuk edeceği A.Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı siyahlı takımda arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Malatyaspor'da sakatlıkları düzelen Murat Yıldırım ve Issam Chebake takımdan ayrı düz koşu yaparken bu futbolculardan Murat Yıldırım'ın tedbir amaçlı olarak yarınki maçta oynatılmayacağı, Chebake'nin ise oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi. Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yeni transfer Ganalı Afriyie Acquah ile yakından ilgilendiği ve Alanyaspor maçı için özel olarak hazırladığı dikkatlerden kaçmadı.
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Şimşekleri bekliyorlar
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