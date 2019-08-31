Tek hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yaparak Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı ise kendi evinde mağlup edenİki maçı 6 puanla kapatan turuncu yeşilliler,SON TAKTİK İDMANLAR YAPILDIİdmanakoşu veısınmahareketleriilebaşlayanoyuncular,dahasonra5'e 2 topkapma vepas çalışmasıgerçekleştirdi.