Tek hedef 3 puan

Süper Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yaparak Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı ise kendi evinde mağlup eden Alanyaspor, 3 puan umuduyla Malatya'ya gitti.
İki maçı 6 puanla kapatan turuncu yeşilliler, şimdi de gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti.
SON TAKTİK İDMANLAR YAPILDI
Yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin son hazırlıklarını yapan Alanyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı.
İdmana
koşu ve
ısınma
hareketleri
ile
başlayan
oyuncular,
daha
sonra
5'e 2 top
kapma ve
pas çalışması
gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise Bulut futbolcularına uyarıda bulundu.