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Tek hedef 3 puan

, ligin 3. haftasında deplasmanda yarın Yeni ’ya konuk olacak. Bulut, idmanda futbolcularını sık sık uyardı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Tek hedef 3 puan
Süper Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yaparak Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı ise kendi evinde mağlup eden Alanyaspor, 3 puan umuduyla Malatya'ya gitti. İki maçı 6 puanla kapatan turuncu yeşilliler, şimdi de gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti. SON TAKTİK İDMANLAR YAPILDI
Yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin son hazırlıklarını yapan Alanyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise Bulut futbolcularına uyarıda bulundu.
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Tek hedef 3 puan
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