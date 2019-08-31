Tonlarca çöp çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi Projesi uygulayacağı Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü kıyılarının çöplüğe dönüştürüldüğü bir kez daha ortaya çıktı. Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre' projesi ile ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Salda Gölü Halk, Beyaz Adalar ve Tabiat Parkı plajlarında 4 gün boyunca 30 hükümlü temizlik yaptı.Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, bazı hakim ve savcılarında katıldığı ve halk arasında 'Saldivler' olarak adlandırılan gölün kıyısında 3 römork çöp toplandı. Göl kıyısı pırıl pırıl yapıldı. Yılbaşından buyana 700 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nde ortaya çıkan manzara ve toplanan çöplerin görüntüsü ise karşı çıkılan Millet Bahçesi Projesi'nin gerekliliğini ortaya çıkardı.Salda Gölü'ne İzmir'den gelen ziyaretçi Sibel Aslan, "Hükümlülerinin de burada temizlik yapması çok güzel bir şey. Buranın temiz tutulması çok önemli. Çünkü genelde bir yer ünlü olmaya başladığında hızlıca kirlenir. Salda Gölü'nün böyle olmaması için çabalayanları tebrik ediyorum" dedi. Ankara'dan gelen Mustafa Güzey de, "Her yer temizlenmiş. Göl de çok güzel ve çok memnun kaldık. Tekrar geleceğiz" diye konuştu.Muğla'nın Fethiye İlçesinde denetimli serbestlikten yararlanan 60 hükümlü, Karagözler Mahallesindeki Aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında 4 gün boyunca temizlik çalışması gerçekleştirdi.Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu STK başkanları ve daire müdürleri katıldı. Tatilcilerin yoğun olarak gittiği koylardan 1.5 top atık toplandı. Fethiye Kaymakamı Şahiner, Fethiye'nin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Şahiner, "Bayramda 1 milyon 300 bin misafiri ağırladık. Bu kadar insanı ağırlayan ilçede küçük sıkıntılar da olacaktır. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Yoğunluktan dolayı çöp sorunu yaşanıyor. Lütfen duyarlı olalım" dedi.