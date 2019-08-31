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Yaralıya şemsiyeli koruma

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Yaralıya şemsiyeli koruma
Antalya'da? motosiklet kazasında yaralanan sürücüyü vatandaşlar, sıcaktan plaj şemsiyesi ile korudu. Kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 07 FKD
40 kamyonet ile M.Y. yönetimindeki 32 HH 742 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü kamyonetin orta bölümüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y.'nin başındaki kask yola fırladı

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU
Yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Hava sıcaklığının 40 derece olması nedeniyle yaralının üzerine plaj şemsiyesi açıldı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada bile vatandaşlar şemsiyeyi tutmaya devam etti. Yaralı, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralıya şemsiyeli koruma
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