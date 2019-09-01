Bayıltan tutuklama

Antalya'da, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan 18 yaşındaki damat Okan Kuşbaş, düğün günü tutuklandı. Kararı duyan 18 yaşındaki gelin Gülfer Yeleç, fenalaşarak, bayıldı.

BEKÇİLERE ATEŞ ETTİ

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünya evine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. Kuşbaş bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen damadı gözaltına aldı. Olay yerinde 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.



DÜĞÜN YERİNE CEZAEVİNE

GECEYI polis merkezinde geçiren damat Okan Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğünün yapılacağı günü adliyeye sevk edildi. Gelin Gülfer Yeleç de kuaförden çıktıktan sonra nişanlısıyla düğün salonuna gitmek için adliyeye geldi. Gelinliğiyle gelen Yeleç ve yakınları, adliye bahçesinde beklerken Kuşbaş, çıkarıldığı mahkemece 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Gülfer Yeleç, polis ekipleri eşliğinde adliyeden çıkan damada sarıldı. Bu sırada tutuklama kararını öğrenen Yeleç, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.