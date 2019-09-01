Boğulan arkadaşa ağıt

ANTALYA'NIN Konyaaltı sahilinden gece vakti deniz sefası bir kişinin boğularak yaşamını yitirmesi ile kabusa döndü.

YÜZME BİLMİYORDU

Olay, Konyaaltı ilçesinde önceki gece meydana geldi. Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya tatile gelen 32 yaşındaki Mehmet Eber, akşam saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize girdi. Arkadaşları kıyıda oturduğu sırada tek başına yüzen Eber, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları aralamalarına rağmen bulamadıkları Eber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, Eber'i kıyıdan 5 metre uzaklıkta suyun dibinde hareketsiz şekilde buldu. Kıyıya çıkararak kalp masajı yapılan Mehmet Eber, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları Eber'in başında oturarak gözyaşı döktü.