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’da carettaları koruma kursu

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Çıralı’da carettaları koruma kursu
Antalya'nın? en önemli caretta caretta yuva alanlarından biri olan Çıralı sahilinde, carettaları korumaya alan Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme Ve İşletme Kooperatifi ile Kemer Kaymakamlığı tarafından 'Çocuklar Caretta Carettalarla Yaratıcı Yazarlık Öğreniyor' etkinliği yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün desteklediği etkinliğe, çocuk yazarı ve yaratıcı yazı eğitmeni Tülin Kozikoğlu eğitmen olarak katıldı. Atölye formatında gerçekleşen eğitime, Çıralı, Olympos ve Kumluca'daki 3'üncü ve 7'nci sınıflardan 28 öğrenci katıldı.
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