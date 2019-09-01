Elmalı’da geri sayım

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde, bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 667'ncisi düzenlenecek ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin heyecanı başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, heyecanı yaşamak isteyen tüm güreşseverleri Elmalı'ya davet etti. Karaloğlu, Elmalı güreşlerine ciddi bir katılım beklediklerini, her boyda yağlı güreşin yapılacağını söyledi.

MÜTHİŞ FİNAL OLACAK

Organizasyonun her yıl artan ilgiyle devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, "Geçen sene Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'ın 2 saat 15 dakika devam eden yarı final maçı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müthiş bir sağanağın altında pehlivanlar, o tarihte dinlemeye alıştığımız Kel Aliçoların, meşhur Koca Yusufların efsane güreşlerine benzer bir güreş yaptı" diye konuştu. Güreşlere ilginin çok yüksek olduğunu söyleyen Karaloğlu, "12-13 saat hiç yerinden kalkmadan insanların güreş seyrettiğini görüyorsunuz. Bu ülkede futboldan sonra en çok sporcusu olan aktivite yağlı güreştir. Bunu birçok insan bilmez" dedi.