Isparta böyle şölen görmedi

ISPARTA Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 152 çocuk için Sünnet Şöleni düzenledi. Şölenin ilk günkü kına gecesi ile şehir turu yapıldı. Çocukların kınaları Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun eşi Tuğba Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ'ın eşi Pınar Çetinbağ ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından yakıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güzel bir amaç için bir arada olduklarını söyledi. Başdeğirmen, "Sosyal belediyecilik anlamında büyük bir birliktelik yakaladık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güzel gününde onlarla birlikte olup, bu mutluluğu onlara yaşatmak güzel bir duygu" dedi.