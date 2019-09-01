Malatya’da düello

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan kritik mücadeleyi İzmir bölgesi hakemi Alper Ulusoy yönetecek.

KUTLAMA YAPTILAR

Hazırlıklarını tamamlayan turuncu- yeşilliler dün Malatya'ya giderek maç saatini beklemeye başladı. Malatya'ya gitmeden önce son antrenmanda dev Türk Bayrağı açarak 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yılını kutlayan Şimşekler'de önemli mücadele öncesinde Lokman Gör ve Haydar Yılmaz dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da ise Gökhan Töre ve Murat Yıldırım kadroda olmayacak. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde 2'de 2 yapan oyuncularına güveniyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarında oyuncularına galibiyetin şifresini ezberleten deneyimli teknik adam, Malatyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek 3'de 3 yapmak istediklerini söyledi.

İSAAC KİRALANDI

Öte yandan Süper Lig ekibi Alanya-spor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Yukatel Denizlispor'a kiraladı. Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sackey'in bir yıllığına kiraya verildiğini duyurdu.