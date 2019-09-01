Mutluluğun fotoğrafı

Burdurlu Hatice – Ömer Yavuz çiftinin lösemi teşhisi konulan o dönem 6 yaşında olan Eren'e kardeşi Beren'den yapılan ilk nakli örnek alınacak bir yaşam savışını ortaya çıkardı. Oğluna lisemi teşhisi konulduğunda ikinci bebeğine 3 aylık hamile iken öğrendiğini ve belirten anne Hatice Yavuz, amansız bir savaşa giriştiğini söyledi. Baba Ömer Yavuz memleketi Burdur'da çalışmaya devam ederken, anne Hatice Yavuz karnındaki 3 aylık bebeği ile oğlu Eren'i yanına alarak tedavi için Antalya'ya yerleşti. Eren, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisine yatırıldı. Burdur Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu birinci sınıfa giden Eren'in lösemiyi yenmesi için annesi müthiş bir mücadeleye başladı.

'YÜZÜMÜ HİÇ ASMADIM'

Anne Hatice Yavuz, doktorların söylediklerini harfiyen oğluna uyguladığını ve oğluna karşı hiç yüzünü asmadığını, sevgisini Eren'den hiç eksik etmediğini belirtti. Baba Ömer de hafta sonları bir günlük izninde Antalya'ya gelerek eşi ve oğluna moral verdi. Bu sırada, 2014 yılında kızları Beren dünyaya geldi. Eren'in 30 aylık tedavi sonunda, doktorlardan iyi haber geldi ve Eren lösemiyi yendi. Anne Hatice Yavuz iki kişi geldikleri Antalya'dan 3 kişi olarak Burdur'a geri döndü. Tam her şeyi unutup Burdur'da yarım kalan eğitimine 4'üncü sınıftan tekrar başlayan Eren, yaşıtları gibi parklarda oynarken bir gün burnu kanayınca annesi tarafından doktora götürüldü. Eren'e yapılan tetkiklerinden sonra aileye kötü haberi verildi. Eren'in hastalığının yeniden tekrarladığı bildirilen Yavuz ailesi ikinci kez yıkıldı.

ABİSİNİN YAŞAM İKSİRİ

Anne Hatice Yavuz, oğlunu tekrar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirerek doktorlara teslim etti. Eren 2.5 ay kemoterapi gördü ve doktorlar tek kurtuluş çaresini ilik nakli olarak gösterdi. Aranan ilik ise Eren'nin kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. Eren kök hücre odasında 30 gün kaldı ve tedavi süreci sonunda ikinci kez lösemiyi yendi.

YÜZÜNE YANSIYOR

Küçük kız kardeşi Beren'den yapılan ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Eren Yavuz şimdi 12 yaşında kardeşi ise 6 yaşında. İkinci yıl kontrolüne kardeşi ve annesi ile birlikte gelen Eren ve ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Tüm tetkikleri temiz çıkan Eren, kız kardeşi Beren ve anne Hatice ile birlikte mutluluğun fotoğrafını SABAH muhabirine çektirdi. Birincide lösemiyi annesi ve doktorların desteği ile yendiğini belirten Eren, "İkinci kez hastalandığımda imdadıma kardeşin Beren yetişti. Ne mutlu bana ki böyle bir anne baba ve kardeşe sahibim" dedi.