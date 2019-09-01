Nehirlerin ustası

Raftingde milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden ve Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde yaşayan 'F-16' lakaplı 22 yaşındaki Mihrican Armağan, 76 kilo ağırlığındaki botla nehirde yaptığı aktivitelerle turistlerin ilgisini çekiyor. Takım halinde Avrupa üçüncülüğü elde eden Armağan, Türkiye'de de çok sayıda şampiyonluğa imza attı. Yarışmalarda büyük bir ustalıkla mücadele eden Armağan, sporcu yetiştirmenin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim hayatını sürdürüyor.

KANYONUN DİŞİ RAMBOSU

Botu devirmeden kürekle yönlendirerek kayalar ve engeller arasından geçen Armağan, kürekle mümkün olmayan alanlarda ise iple botu yönlendiriyor. Botun ipini ağzında tutarak dik kayalara tırmanan, kayalıklara tutunarak botu iten, suya düşen turistleri kurtaran milli sporcu, güçlü, hızlı oluşundan dolayı da bölge halkı ve sporcular arasında 'F-16 Mihrican' olarak nitelendiriliyor.

HAYATI DEĞİŞTİ

Raftingle değişen hayatını anlatan Armağan, amatörce başladığı ve kısa sürede önemli başarılara imza attığı bu sporun kendisine büyük kazanımlar sağladığını söyledi. Raftingin bölgesel kasları çalıştırdığını anlatan genç sporcu, "Hem güçlü olmak zorundasınız hem de aklınızı kullanmanız gerekiyor. Nehirde ilerlerken kapılardan da geçiyoruz, bir kapıdan çıkarken diğerinin planını yapmak zorundasınız. Her şeyi bünyesinde barındıran bir spor, çeviklik, hız, mantık. Rafting sporu hayatım değişti. Almanca, Rusça'yı öğrendim" dedi.