Antalya'da, tedbirsizlik az kalsın bir cana mal oluyordu. Balkonda unutulan pazar arabası kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Ana refleaksle kenara çekilen kadın arabanın ayağını düşmesi ile yaralandı ve ölümden kurtuldu.

AYAĞINDAN YARALANDI

Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pazar alışverişini yapmak için evden çıkan F.D. adındaki yaşlı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada 5 katlı binadan üzerine pazar arabası düştü. Ani bir reflekse çekilen ancak arabanın üzerine düşmesinden kurtulamayıp acı içinde yere yığılan yaşlı kadın, yakınlarına haber vererek yardım istedi. Gelen yakınlarının müdahale ettiği kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi. Acil yardım çağrısı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği ve ayağından yaralanan F.D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, pazar arabasının binanın hangi katından düştüğünü belirlemek için inceleme başlattı.