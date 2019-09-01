Özel çocuklar izci kampında

BUGÜN NELER OLDU

MuratpaşaBelediyesi ve Adalya Vakfı'nın falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan üzerinde hizmete açtığı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri izci kampında bir araya geldi. Özel çocuklar, Deniz Obası adını verdikleri kampta, ailelerinin yardımıyla kendi çadırlarını kurup, mıntıka temizliği yaptı. Kamp çadırlarının kurulmasının ardından özel çocukların 'Deniz Obası' adını verdikleri kampın flaması asıldı ve yemin töreni gerçekleştirildi. Bu yılki kampına 75 çocuğun katılığı ve ilerleyen yıllarda katılımın daha da artmasının beklendiği bildirildi.