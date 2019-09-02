Altyapı eğitim programı başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

GELECEK yıl 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, tarihinin en kapsamlı altyapı eğitim programını hayata geçiriyor. Antrenmanların 16 Eylül haftası başlayacağı program kapsamında yüzme, squash, voleybol, basketbol, futbol ve jimnastik olmak üzere 6 branşta spor okulu açıldı. Kayıtların devam ettiği kurs programına 6-14 yaş grubu katılabilecek. Yüzme ve squash antrenmanları Süleyman Erol Yüzme Havuzu, voleybol çalışmaları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Naim Süleymanoğlu spor salonları, futbol Çağlayan ve OYAK spor tesislerinde ve jimnastik de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleşecek.