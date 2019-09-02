Avokadoya ilgi artıyor

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TÜRKİYE'DE en çok avokado üretimi yapılan Antalya'nın Alanya ilçesinde avokadoya ilgi sınırları aştı. Türkiye üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştiği Alanya ilçesinden Polonya ve Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihraç edildi. Ülkeye ilk sevkiyat, 5 bin 500 adet olarak gerçekleştirildi. İhracat için Bulgaristan'dan ilçeye gelen Bulgar heyet, ürün kalitesine tam not verdi. Bu yıl Alanya'da 50 milyon adet üretim hedefleniyor.Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. İlk kez Bulgaristan'a da gönderdik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Daha önce Yunanistan'dan alıyorlarmış. Bizim ürünleri görmüşler, beğenmişler" diye konuştu. Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 avokado gönderdiklerini belirten Hilmi Sevilgen, "1 hafta sonra için 10- 15 bin adet ürün daha istediler" dedi. Sevilgen, İsveç, İngiltere ve İspanya'ya ihracat için görüştüklerini de sözlerine ekledi.