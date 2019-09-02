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Çatıdan evine girmek isterken kablo koptu

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
Çatıdan evine girmek isterken kablo koptu
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde oturduğu dairenin anahtarını içerde unutan 34 yaşındaki Yunus Ergin'in çatıdan evine girmeye çalışırken düşüp öldü. Olay, Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katına çıkan Ergin, bir ucunu vücuduna bağladığı anten kablosunu, gün ısı panelinin demir borusuna bağlayarak balkondan eve girmek için kendisini boşluğa bıraktı.

YERE ÇAKILDI
Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Yunus Ergin, kablonun kopması sonucu önce apartmanın duvarına asılı klimanın dış ünitesine çarptı, ardından toprak zemine çakıldı. Çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yunus Ergin yaşamını yitirdi.
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Çatıdan evine girmek isterken kablo koptu
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