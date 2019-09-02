Hedefi ‘4’te 4’

BUGÜN NELER OLDU

u yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesindeki tarihi güreşlerde de başpehlivanlığı kimseye kaptırmak istemiyor. Elmalı Güreşleri'ni tarihi ve sezonun en önemli güreşi olarak nitelendiren Ali Gürbüz,dedi. Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığından bir yıl sonra vefat ettiğini söyleyen Ali Gürbüz, "Babamın mezarı güreş sahasının hemen üstünde yer alıyor. Elmalı sahasında, seyircim, halkımın önünde birinci olmak istiyorum" dedi.