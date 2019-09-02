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İlk istasyon canlandı

Patara Antik Kenti’nde yer alan Osmanlı’nın ilk telsiz istasyonu 113’üncü yılında yeniden canlandırıldı. Osmanlı telsizciliği ‘TC113PTR’ çağrı koduyla dünyaya tanıtıldı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
İlk istasyon canlandı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bulunan, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan Patara Telsiz İstasyonu'nun açılışının 113. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldı. Likya Birliği meclis binasında düzenlenen açılışın ve konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Osmanlı marşlarından oluşan bir konser verdi. Patara Likyalı Yörükler Halk Oyunları ekibi de Teke yöresi halk oyunlarını sergiledi. Etkinlik alanında da telsizcilikle ilgili sergiler açıldı.

DÜNYAYA TANITILDI
Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu kalıntılarının yanındaki alanda kurulan çadırlarda ise Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 20 amatör telsizci, haberleşme etkinliği gerçekleştirdi. Dünyanın 100 ülkesiyle haberleşme yapıldı. 1906 yılında başlayan Osmanlı telsizciliği 'TC113PTR' çağrı koduyla dünyada tanıtıldı. Vali Karaoğlu da kurulan telsiz merkezinden AFAD Merkezi'ne bağlanarak iletişim sağladı. ve Patara'dan AFAD Merkezi'ni selamladı.

O GÜNÜN SON TEKNOLOJİSİ
ANTALYA Valiliği öncülüğündeki etkinliğe Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şaşa da katıldı. Karaloğlu, "O gün en son teknoloji olan telsiz telgrafın bir istasyonu burada, bir istasyonu Derne'de. Orası burayla haberleşebiliyor. Burası Payitahtla, İstanbul'la haberleşiyor. Trablusgarp'la İstanbul'u birbirine bağlama o gün için çok önemli bir olaydı" diye konuştu.

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İlk istasyon canlandı
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