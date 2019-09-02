Serik’ten 6 transfer

BUGÜN NELER OLDU

SERİK Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyu renklerine bağlarken, alt yapıdan da 3 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Serik Belediyespor, Antalyaspor'dan Cenk Şen ile Furkan Küçükkara, Alanyaspor'dan Hakan Erçelik'i renklerine bağladı.Başkan Kaçar ayrıca Antalyaspor ile Alanyaspor'a oyuncu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Alt yapıdan ise Arif Anıl İşlek, Tunahan Bildir ve İbrahim Alkan ile profesyonel sözleşme imzalandı.