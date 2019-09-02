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Tezgahtar kendi dükkanını soydu

’ta çalıştığı kuyumcudan 220 bin lira değerinde 918 gram takı ve mücevher çalan tezgahtar Hüsnü M. (45) Alanya’da yakalandı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Tezgahtar kendi dükkanını soydu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcu dükkanından piyasa değeri 220 bin lira olan, 918 gram altın takı ve mücevher çalan tezgahtar Hüsnü M. (45), yakalandı. Olay, Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı oteldeki kuyumcu dükkanında yaşandı. 1 ay önce işe girdiği belirlenen Hüsnü M., dükkan sahiplerinin cuma namazına gitmesinin ardından 78 parça altın takı ve mücevheri çalarak, ortadan kayboldu.

ŞEYTANA UYDUM
Jandarma ekipleri, Hüsnü M.'nin çaldığı altın takı ve mücevherleri bozdurmaya çalıştığını ve Alanya'da otelde konakladığını tespit etti. Hüsnü M., kaldığı otele Alanya polisinin yaptığı baskınla yakalandı. Otel odasında 63 parça altın takı ve mücevher ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Hüsnü M., jandarmadaki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum" dedi.
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Tezgahtar kendi dükkanını soydu
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