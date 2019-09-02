Yaylalarda şenlik var

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası, Beydağı Yayla Şenlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Şenlikte off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bu yıl ilki düzenlenen şenliğin gelenekselleşeceğini söyledi.Şenliğin en renkli anları ise eşek üzerinde oynanan Yörük futbolunda yaşandı. Semersiz eşekler üzerindeki iki takımdan toplam 12 kişinin mücadele ettiği maçta oyuncular, elden ele dolaşan Yörük kilimi ile kaplı topu kaleye göndermeye çalıştılar. Hem eşeği hem ellerindeki topu kontrol etmekte zorlanan ve sık sık eşeklerden yere düşen oyunculara ise sahada bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları nefesleri kesti. Yoldan çıkıp takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç görevliler tarafından düzeltilip yoluna devam etmesi sağlandı. Şenlikte ayrıca 'Tek Kurşun Atış Yarışması' da düzenlendi. Derece alanlara kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.