Zorlu deplasmanda 1 puan sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, deplasmandan aldıkları 1 puanın önemli olduğuna işaret etti. İlk yarı iyi bir futbol oynadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam,olduğunu söyledi.Konyaspor'un sistemi, düzeni, savunma ve hücumu iyi olan bir takım olduğunun altını çizen Bülent Korkmaz,açıklamasında bulundu.Süper Lig'de sezonun ilk iki haftasında kalesinde en az isabetli şut gören iki takımdan biri Antalyaspor, bu özelliğini sürdürdü.Konyaspor maçında da Akreplerin kalesine sadece 4 isabetli şut atıldı. Ancak bu şutlardan 2'si gol oldu. Süper Lig'de oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece biri berabere sona eren Antalyaspor, 16'ncı maçında 2'nci beraberliğini Konyaspor karşısında almış oldu.ANTALYASPOR'UN deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Konyaspor mücadelesinde son golü atan 18 Ocak 2000 doğumlu Paul Omo Mukairu,oldu. Geçtiğimiz sezon U19 takımında büyük başarı gösteren Paul Mukairu, profesyonel takımla ilk golüne ulaştı. 78. dakikada Doğukan Sinik'in yerine giren Nijeryalı oyuncunun, karşılaşma öncesinde verilen ilk esame listesinde adının yer almadığı, son saniye ikinci listeye dahil olduğu ortaya çıktı. Bu değişim nedeniyle de Mukairu'nun oyuna girdiği dakikalarda maç 2 dakika durarak, listeler kontrol edildi. Maçta, geçen hafta Shaktar Donetsk takımından transfer edilen Gustavo Blanco Leschuk da ilk kez forma giydi.