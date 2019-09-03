Akrep’te kısa izin!

BUGÜN NELER OLDU

Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da futbolcular, milli maç nedeniyle lige verilen arada yarına kadar izne çıktı. Akrepte antrenmanlar yarın akşam yeniden başlayacak.Altyapıdan yetişen Zeki Yıldırım'ın Karagümrük ile anlaştığı belirtildi. Takımın kaptanlığını da yapan futbolcu, Antalyaspor'da bugüne kadar 150 maça çıktı, 6 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, son iki sezonda ise ligde 15 maçta sadece 797 dakika süre alabildi.Antalyaspor'da kendisine kulüp bulması istenen sol bek Aly Cissokho, yaptığı görüşmeler sonunda takım bulamayınca geri döndü. Takımdan ayrılmak isteyen ancak bir türlü kulüp bulamayan Yekta'nın ise dün gece geç saatlere kadar Bursaspor ile görüşmesi devam etti.Akrep'in Doukara'nın Suudi Arabistan'a transfer olması nedeniyleHenüz hazır olmamasına rağmen kısa sürede takıma adapte olan Arjantinli futbolcunun önümüzdeki dönemde takıma büyük katkı sağlayacağı belirtildi.