Akrep’te kısa izin!

Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da futbolcular, milli maç nedeniyle lige verilen arada yarına kadar izne çıktı. Akrepte antrenmanlar yarın akşam yeniden başlayacak. Bu arada kırmızıbeyazlılarda uzun süreden beri yaşanan Zeki Yıldırım krizi futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesiyle sona erdi.
Altyapıdan yetişen Zeki Yıldırım'ın Karagümrük ile anlaştığı belirtildi. Takımın kaptanlığını da yapan futbolcu, Antalyaspor'da bugüne kadar 150 maça çıktı, 6 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, son iki sezonda ise ligde 15 maçta sadece 797 dakika süre alabildi.
BİRİ DÖNDÜ DİĞERİ GİDİYOR
Antalyaspor'da kendisine kulüp bulması istenen sol bek Aly Cissokho, yaptığı görüşmeler sonunda takım bulamayınca geri döndü. Takımdan ayrılmak isteyen ancak bir türlü kulüp bulamayan Yekta'nın ise dün gece geç saatlere kadar Bursaspor ile görüşmesi devam etti.
UMUT VEREN TRANSFER
Akrep'in Doukara'nın Suudi Arabistan'a transfer olması nedeniyle forvete aldığı Arjantinli Gustavo Blanco Leschuk'un Konyaspor maçında ortaya koyduğu performans spor otoritelerinden tam not aldı.
Henüz hazır olmamasına rağmen kısa sürede takıma adapte olan Arjantinli futbolcunun önümüzdeki dönemde takıma büyük katkı sağlayacağı belirtildi.