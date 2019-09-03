“Bu takımı 1 milyon Euro’ya kurduk”

Süper Lig'in yeni lideri Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu A SPOR
'da yayınlanan 'Transfer Hattı'
programına dün bağlanarak gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Bütün spor kanalları İstanbul takımlarını konuşuyor. Bizi konuşmuyorlar"
diyerek dert yandı. Kadroyu nasıl oluşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, "İzlediğimiz ve bize fayda sağlayacak transferler yapmaya çalışıyoruz. Yunanistan Ligi'nden yaptığımız transferler bize katkı sağlıyor" diye konuştu.
ANDERLECHT'TEN AHLAKSIZ TEKLİF
Anderlecht kulübünün oyuncuları Cisse'ye yaptığı tekliften de bahseden Çavuşoğlu, "Bir kulübün oyuncusuna, kulübün haberi olmadan yazılı teklif gönderilmez. Kulüp önce Cisse'ye teklif gönderdi. Ahlaki olarak doğru bir davranış değil. Arkadaşlarla görüşüp gerekeni yapacağız. Futbolcu değerini bulursa zaten ben satarım. Bir de transferin bitmesine 1 gün kalmış. Akşam futbolcu ile de konuşup konuyu kapattık"
ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE İLE GÜZEL MAÇ OLACAK
Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma hakkında konuşan başkan Çavuşoğlu, "Çok güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Sahada güzel bir mücadele olacak. Galibiyetle çıkacağız. İnşallah izleyicilere ve taraftarlara iyi bir maç izletiriz. Çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sezon 1 milyon Euro bonservis ücreti harcadık. Finansal olarak bir sıkıntımız yok. Verdiğimiz sözleri tutabiliyoruz"
diye konuştu.