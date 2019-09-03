“Bu takımı 1 milyon Euro’ya kurduk”

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in yeni lideri Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu'da yayınlananprogramına dün bağlanarak gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu,diyerek dert yandı. Kadroyu nasıl oluşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, "İzlediğimiz ve bize fayda sağlayacak transferler yapmaya çalışıyoruz. Yunanistan Ligi'nden yaptığımız transferler bize katkı sağlıyor" diye konuştu.Anderlecht kulübünün oyuncuları Cisse'ye yaptığı tekliften de bahseden Çavuşoğlu,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma hakkında konuşan başkan Çavuşoğlu,diye konuştu.