Carmen ile basladı

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BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Fransız besteci Georges Bizet'in 4 perdelik 'Carmen' isimli opera eseri ile basladı. Eser, Zdravko Lazarov'un sefliginde sanatseverlerle bulustu. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçeklesen gösterimi çok sayıda sanatsever izledi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni 26'ncı kez düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi. Festivalin açılısında Carmen'in prömiyerini gerçeklestirdiklerini belirten Yavuz, bu gösteri için Istanbul Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Opera ve Balesini bir araya getirdiklerini aktardı.Festival süresince 5 farklı prodüksiyonun 8 defa sahnelenecegini dile getiren Yavuz, "Bu festivale sadece Türkiye'den degil, Ukrayna ve Viyana'dan da sanatçılarımız geliyorlar" dedi. Festivalin devamında Ukrayna'dan gelen ekibin iki gün üst üste gösteri yapacagını anlatan Yavuz, Giuseppe Verdi'nin besteledigi 'Aida Operası'nın da ilk kez Aspendos'ta sahnelenecegini bildirdi. Yavuz, bu sezonda en çok ilgi gören Troya'yı da Antalya EXPO'da sahneleyeceklerini sözlerine ekledi.