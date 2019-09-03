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Deneyap Atölyesi’nde robotik egitim basladı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Deneyap Atölyesi’nde robotik egitim basladı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, gençler robotik ve kodlama ile tanısıyor. Alanya Gençlik Spor Ilçe Müdürlügü bünyesindeki Alanya Gençlik Merkezi'nde yer alan Deneyap Atölyesi'nde robotik ve kodlama teknik egitici egitimleri basladı. Gençler aldıkları egitimle robotik ve kodlamayı ögrenmekle kalmayacak, küçük yastaki ögrencilere de ögretecek.

ILK TASARIMLAR
Alanya Deneyap Proje Senligi'ne Gençlik Hizmetleri Daire Baskanı.Ahmet Cemil Bedir ,Antalya Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ünlü, Alanya Ilçe Milli Egitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.
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Deneyap Atölyesi’nde robotik egitim basladı
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