Deneyap Atölyesi’nde robotik egitim basladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, gençler robotik ve kodlama ile tanısıyor. Alanya Gençlik Spor Ilçe Müdürlügü bünyesindeki Alanya Gençlik Merkezi'nde yer alan Deneyap Atölyesi'nde robotik ve kodlama teknik egitici egitimleri basladı. Gençler aldıkları egitimle robotik ve kodlamayı ögrenmekle kalmayacak, küçük yastaki ögrencilere de ögretecek.Alanya Deneyap Proje Senligi'ne Gençlik Hizmetleri Daire Baskanı.Ahmet Cemil Bedir ,Antalya Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ünlü, Alanya Ilçe Milli Egitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.