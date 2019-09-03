Denizin dibi çöplüğe döndü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencisi Mehmet Alagöz, 10 dakikada onlarca plastik şişe ve battaniyeyi denizden çıkardı. İkilinin çabasını gören sahildekiler, alkışlarla kutladı. İnsanların denizi nasıl kirlettiğini göstermek için daldıklarını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, çıkardıkları plastik şişelerin önemli bölümünün balık tutmak için kullanıldığını, daha sonra da denize atıldığını kaydetti.Konyaaltı Sahili'nde denizde binlerce plastik madde yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "22 metre açıkta bir de battaniye bulduk. Bu manzara Antalya'ya yakışmıyor" dedi.