Efsaneler kumsalda canlandı

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ANTALYA Lara Sahili'nde bu yıl 'Sea Legends-Deniz Efsaneleri' temasıyla açılan Antalya Kum Heykel Festivali'nde geçen yıla oranla yüzde 15 ziyaretçi artısı yasandı. Bu yılki temasının dısında geçtigimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte toplam 150 eserin yer aldıgı festivalde 10 bin ton üzerinde kum kullanıldı. Festival alanında Hollywood karakteri olan AquaMan heykeli büyük ilgi çekti.Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçi sayısında yasanan artısta Ortadogu'dan açılan tarifeli seferler etkili oldu. Festival Direktörü Cem Karaca, "Antalya'da geldikleri zaman otelde fazla kalmayı tercih etmeyen, tarihi, kültürel yerleri görmek isteyen turist sayısı artıyor. Yılsonuna kadar 200 bin ziyaretçiye ulasmayı bekliyoruz" dedi.