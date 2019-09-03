Folklor festivaline muhteşem gala

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali'nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan ve Antalya'nın en büyük meydanı Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen gala gecesi, muhteşem bir görsel şölenle yapıldı. 4 gün süren festivalde 11 yerli, 8 yabancı olmak üzere toplam 19 ekip, 570 kişiyle katıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez 81 ilin insanlarının bir arada huzurla yaşadığı bir ilçe olduğunun altını çizen Tütüncü, "Dünyanın farklı yerlerinden gelen ekipler, Anadolu'nun dört bir tarafının güzelliğini yansıttı. Kepez, Antalya'nın değil dünya kültürlerinin buluştuğu bir merkez oldu" dedi.