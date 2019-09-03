Gelenek sürüyor

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ISPARTA'DA, Yörük kültürünün bir gelenegi olan ve tarihi, yüz yıllar öncesine dayanan Keçi Kıl Kırkımı Söleni düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmus Yörük gelenegini yasatmaya çalısan çobanlar, Sav beldesi Davraz Dagı eteklerindeki Olukbeli Yaylası'nda çadır kurdu. Keçilerin imece usulü ile kırkıldıgı sölende, sürüden kesilen keçi kesilip pisirildi ve katılan vatandaslarla ikram edildi. Etkinlikte, renkli görüntüler yasandı. GELENEKLER YASATILACAKSav Belediye Baskanı Sakir Ipekçi, gelenekleri genç nesillere aktarmak amacıyla böyle bir sölen düzenlediklerini söyledi. Kıl kırkım söleninin gelecek yıllarda daha kapsamlı yapılacagını belirten Ipekçi, "Önümüzdeki etkinliklerde Isparta'daki tüm büyüklerimizi davet edecegiz. Bu gelenegi sürekli yapacagız." dedi.Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Baskanı Mustafa Küçükyaman da bu etkinligin Türk kültüründeki bir gelenek olduguna isaret ederek, "Hayvan olmazsa olmazımız, keçinin kılından evimizi, çadırımızı yaptık, yününden elbisemizi yaptık, sütünden ise beslendik" diye konustu.