“Mühim olan lig sonundaki yeriniz”

BUGÜN NELER OLDU

LİGDE fırtına gibi esen Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı sahasında, son olarak da Yeni Malatyaspor'u dış sahada yenerek milli maç arasına yüksek moralle girdi. Malatya maçından sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren teknik direktör Erol Bulut, çok temkinli yaklaştı ve 34. haftada takımın nerede olacağının daha önemli olduğunu söyledi. Bulut,ifadelerini kullandı.