“Mühim olan lig sonundaki yeriniz”

LİGDE fırtına gibi esen Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı sahasında, son olarak da Yeni Malatyaspor'u dış sahada yenerek milli maç arasına yüksek moralle girdi. Malatya maçından sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren teknik direktör Erol Bulut, çok temkinli yaklaştı ve 34. haftada takımın nerede olacağının daha önemli olduğunu söyledi. Bulut, "İkinci yarıda erken gol nedeniyle oyuncularım stres ve biraz panik yaptı. Bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık, maç 4'e 5'e gidebilirdi. Ama şansımızı değerlendiremedik. Sonuçta kazandık, tüm futbolcularımı kutluyorum. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz, 3'te 3 yaptık ve lider olduk. Tabi bugün lider olmak önemli değil. Mühim olan 34. haftadan sonra nerede olduğunuz"
ifadelerini kullandı.