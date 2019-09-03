Mutluluk geri dönüşümü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da çöp konteynırlarından topladığı kartonları satarak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Ali Çevik, çocuklar içinde hayal topluyor. Çevik, çöpten bulduğu oyuncakları temizleyerek verdiği ihtiyaç sahibi çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyleyen Çevik, yaşamının yoksullukla geçse de ekmeğini helalinden kazanmak için hep bir mücadele içerisinde olduğunu belirtti. Çevresinde yardımseverliğiyle tanınan 3 çocuk babası Çevik, 'Düldül' adını verdiği sepetli motosikleti ve sokakta bulup sahiplendiği 'Garip' adlı köpeğiyle çöp konteynerlerinden karton toplayarak geçimi sağlıyor.Küçüklüğünde hiç oyuncağı olmadığı için hep bunun üzüntüsünü yaşadığını belirten Çevik, 'Her çocuğun oyuncağı olsun, sevinsin' düşüncesiyle çöpten topladığı oyuncakları özenle temizleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ettiğini vurguladı. Çocukların görmesi için sepetli motosikletini oyuncaklarla süslediğini anlatan Ali Çevik, oyuncakların bir kısmını da evinin bahçesinde sergilediğini ve çocukların gelip gönüllerince oynadığını ifade etti.Dünyanın en büyük zenginliğini çocukların gülümsemesi olarak değerlendiren Çevik, oyuncağın çocuklar için çok anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti. Kendisinin de çocukluğunda oyuncağı olmamasının acısını hep yüreğinde taşıdığını aktaran Çevik, bu düşünceyle çocukların yüreklerine dokunmaya karar verdiğini dile getirdi.Çöpten bulduğu oyuncakları hediye ettiği çocukların sevincinin her şeye değer olduğunu vurgulayan Çevik, "Çocuklarına oyuncak alamayan aileler var. Çocukların mutluluğuna vesile oluyorum. İstedikleri oyuncağı benden alabiliyorlar. Onlara oyuncak veremediğimde canım acıyor. Çocuklar beni gördüğünde koşarak yanıma geliyor. İstedikleri oyuncakları seçmelerine müsaade ediyorum. Bazı çocuklar da 'Amca ben de oyuncağımı verirsem aracına asar mısın?' diyor. Onlardan daha çok mutlu oluyorum. Oyuncaklarla süslü çöp arabam güzel, eğlenceli oldu. İnsanlar oyuncakla süslü arabamı görünce tebessüm ediyor" dedi. Çevik, çöpten bulduğu yiyeceklerle de sokak hayvanlarını beslediğini sözlerine ekledi.