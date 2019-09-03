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Nikah dönüşü yayaya çarptı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Nikah dönüşü yayaya çarptı
ANTALYA'NIN Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ay, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ay'a çarpan aracın, Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Ay'ın ise son yerel seçimlerde BBP'den Kumluca Belediye Başkan adayı olan Uğur Ay'ın babası olduğu bildirildi Kaza Hasyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Serdar P.'nin kullandığı 07 VGT 95 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ay'a çarptı. Serdar P.'nin, Kumluca'da nikah memuru olduğu ve nikah töreninden döndüğü öğrenild
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Nikah dönüşü yayaya çarptı
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