Şoför kırmızıda geçti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otobüs çarpıştı. Kazada aralarında 4 yabancı turistin de olduğu 13 kişi yaralandı. Kaza Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar Yıkılmaz idaresindeki içinde yabancı turistlerin bulunduğu 07 S 3140 plakalı tur minibüsü, Antalya'dan Sivas'a gitmekte olan Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.Kazada 3'ü Alman ve 1 ABD uyruklu 4 turist ile birlikte yaralanan 13 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste ve tur midibüsündeki yara almayan yolcular başka otobüslere nakledildi. Bazı yolcular uyuduklarını, büyük bir sesle uyandıklarını söyledi. Kaza anını yaşayan yolcu otobüsündeki Hikmet Taydaş ise otobüs şoförünün kırmızı ışık ihlali yaptığını öne sürdü.İçinde bulundukları otobüsün kavşağa yaklaşınca hızını kesmediğini ve kırmızıda geçtiğini ifade eden Taydaş, "Daha sonra durmak istedi ama duramadı. Diğer araçta geldi bizim otobüsün ortasından vurdu. Bizim şoförün kabahati. Bir kadının durumu ağır gibiydi" diye konuştu.