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Teknoloji festivali

Muratpaşa Belediyesi, 7-8 Eylül’de Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 30’a yakın drone pilotunun katılacağı festivalde gençlerin yaptığı robotlar da yarışacak

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Teknoloji festivali
Antalya Muratpaşa Belediyesi 'çocuklarımızın geleceği teknolojide' sloganıyla düzenleyeceği 'Teknoloji Festivali'ni tanıttı. Dünyanın en iyi drone kullanıcılarının katılacağı yarışlara ev sahipliği yapacak festivalde 30'a yakın pilot yarışacak. Festival 7-8 Eylül'de Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.

GENÇLERE TEKNOLOJİ
Teknoloji ile gençleri buluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "3 yıldır Zeytinköy'de, Memurevleri'nde, Ermenek'te teknoloji alanında eğitimler veriyoruz. Binlerle ifade edilecek çocuğumuz bizim kurumlarımızda bu eğitimlerden geçiyor. Belediye bünyesinde robotik eğitim verecek düzeyde 21 öğretmenimiz var. Şimdi de inovasyon boyutunu bir teknoloji eğitimi birimine dönüştürüyoruz" dedi.

ROBOTLAR YARIŞACAK
Uysal, festivalde de eğitime ağırlık vereceklerini açıkladı. Başkan Uysal, "Festivalde drone yarışlarının yanı sıra, robotik kodlama eğitiminden geçen çocuklarımız robot yetenek yarışmasında yarışacak. 20 takımın robot yarışmalarına katılmasını bekliyoruz" dedi. Tek Drone Lig Kurucusu Can Tayfun ise festival için ortalama 100 kişinin çalıştığını anlattı. 200'e yakın ülkede bin 500'e yakın yarışın yapıldığını vurgulayan Tayfun, Antalya'nın ev sahipliğinin önemli olduğunu vurguladı.
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