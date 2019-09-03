Yüz nakli için ekip hazır ama donör yok

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN ilk yüz ve ilk çift çene nakli operasyonlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli operasyonlarında başarılı olduklarını ancak aynı başarının donör bağışında gösterilemediğini belirterek, "Tek sıkıntımız donör. Bu akşam donör çıksa hemen ameliyatı yaparız. 6 saat içinde ameliyata alırız. Donör bulunduktan sonra en iyi nakilleri gerçekleştiririz" dedi.Onlarca yüz, yüzlerce de kol nakli bekleyen hastalarının olduğunu aktaran Özkan, sayıyı sürekli güncellediklerini bildirdi. Özkan, Kahramanmaraş'ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci gibi yüz nakli olmayı bekleyen birçok hasta olduğunu söyledi.Özkan, "Değişik kan gruplarından, cinsiyetlerde donör çıktığında hemen operasyonu gerçekleştirebilelim diye her zaman en fazla 5 yüz nakli bekleyen hastamızı hazır bekletiyoruz" açıklamasında bulundu.