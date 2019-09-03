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Yüz nakli için ekip hazır ama donör yok

’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, yüz nakli konusundaki başarının donör bağışında gösterilemediğini söyledi

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Yüz nakli için ekip hazır ama donör yok
TÜRKİYE'NİN ilk yüz ve ilk çift çene nakli operasyonlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli operasyonlarında başarılı olduklarını ancak aynı başarının donör bağışında gösterilemediğini belirterek, "Tek sıkıntımız donör. Bu akşam donör çıksa hemen ameliyatı yaparız. 6 saat içinde ameliyata alırız. Donör bulunduktan sonra en iyi nakilleri gerçekleştiririz" dedi.

UMUT BEKLEYİŞİ
Onlarca yüz, yüzlerce de kol nakli bekleyen hastalarının olduğunu aktaran Özkan, sayıyı sürekli güncellediklerini bildirdi. Özkan, Kahramanmaraş'ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci gibi yüz nakli olmayı bekleyen birçok hasta olduğunu söyledi.

5 HASTA HAZIR KITA
Özkan, "Değişik kan gruplarından, cinsiyetlerde donör çıktığında hemen operasyonu gerçekleştirebilelim diye her zaman en fazla 5 yüz nakli bekleyen hastamızı hazır bekletiyoruz" açıklamasında bulundu.
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Yüz nakli için ekip hazır ama donör yok
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