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Çocuklar barış için söyledi

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Çocuklar barış için söyledi

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezinden çocukları ve gençleri, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'yla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda unutulmaz bir konsere imza attı. Farklı dillerde seslendirilmiş aranjman parçalardan oluşan bir repertuar hazırlayan Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Gençlik Orkestrası'na solist olarak Luba Öz ve Toygarhan Atuner eşlik etti.

UNUTULMAZ ŞARKILAR
Konserde başka dillerden Türkçeye uyarlanan, 'Kim ne derse desin', 'Bu ne biçim hayat' ve 'Bambaşka biri' gibi şarkılar seslendirildi. Konsere eşi Ümran Uysal ile birlikte katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hayatın her aşamasında barışla, barış enerjisiyle olaylara yaklaşmak çok değerli, çok önemli" diye konuştu.

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Çocuklar barış için söyledi
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