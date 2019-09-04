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Dağdevıren’ın sırtı yere gelmedi

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Dağdevıren’ın sırtı yere gelmedi

30 Ağustos Cuma günü Balıkesir 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Güreşleri'nin başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren oldu. Ünal Karaman ikinci Ali Gürbüz ve Ali Yanatma üçüncü oldular.

İSTANBUL'DA KAZANAN YEŞİL
YİNE 30 Ağustos'ta İstanbul Çatalca Belediyesi'nin düzenlediği Erguvan Festivali kapsamındaki yağlı güreşlerin kazananı Mehmet Yeşil Yeşil oldu. İkincilik kürsüsünde Hüseyin Gümüşalan yer alırken, üçüncülük kürsüsünde Faruk Akkoyun ve Şaban Yılmaz yer aldı.

AKHİSAR'DA KAZANAN AKIN
31 Ağustos Cumartesi günü Manisa Akhisar Çağlak yağlı güreşlerinin başpehlivanı Yıldıray Akın oldu. İkinci Hamza Köseoğlu üçüncüler Hüseyin İyican ve Menderes Saltık oldu.

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Dağdevıren’ın sırtı yere gelmedi
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