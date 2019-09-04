Doğu Akdeniz bizim için beka meselesidir

KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) aylık olağan toplantısının konuğu, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Dr. Emete Gözügüzelli oldu.

BİTMEYEN PROJE

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'deki olayların 'beka' sorunu olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gözügüzelli, "Doğu Akdeniz'de var olan bütün gelişmelerde ve projelerde, aslında yüz yıllardır bitmeyen projenin devamı getirilmek istenilmektedir. Dün toprağımız üzerinde gözü olanlar bugün Kıbrıs, Suriye örneklerinde olduğu gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi emellerini yürütüyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü dış politikayı öven Gözügüzelli, "Bakanımız olmasaydı Kıbrıs'ta Türk varlığının devamlılığı tehlikeye girecekti. Birleşik Kıbrıs harita oyununa, o olmasa düşmüş olacaktık" dedi.