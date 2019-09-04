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İmarda usulsüzlüğe taviz yok

Belediye Başkanı Başdeğirmen, , ve bölgesindeki işyeri çıkıntılarına isyan etti, “Usulsüzlüğe geçit verilmeyecek” dedi

Giriş Tarihi: 4.9.2019
İmarda usulsüzlüğe taviz yok

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısında imar usulsüzlüğü konusunda net konuştu. Belediye Başkanı Başdeğirmen, Kafeler Caddesi, Toptancılar Sitesi ve IYAŞ bölgesindeki işyeri çıkıntılarına isyan etti. Başdeğirmen, "Daha önce nasıl yapılmış bilmiyorum. Ama bizim dönemimizde usulsüz olan hiçbir şeye izin vermeyeceğiz" dedi.

300 DOSYA BEKLİYOR
Usulsüzlüklere taviz vermeyeceklerinin altını çizen Başdeğirmen, "1 işyerinin usulsüz yapılaşmasını yıktık. Geride 48 tane daha var. Usulsüz işe izin yok. En yakın arkadaşıma 38 bin TL ceza yazdık, ben imzaladım" diye konuştu. Başdeğirmen, usulsüzlüklerle ilgili Isparta Belediyesi'ni ilgilendiren 48, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nü ilgilendiren 260 dosya olduğunu, bunlarla ilgili gereken işlemlerin yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, "Bu 300 dosyayı tek tek çözeceğiz" açıklamasında bulundu. Mecliste, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili TMSF ile yürütülen çalışmada da görüşüldü. TMSF ile yapılacak protokol metninin oluşturulmasına ilişkin gündem maddesi ekim dönemine ertelendi. Başdeğirmen, "TMSF yönetiminden gelecek sözleşme örneğini burada hep birlikte görecek ve karar vereceğiz. Görüşmelerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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İmarda usulsüzlüğe taviz yok
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