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Kepezli çocuklar çok mutlu

’nde müzik ve eğlencenin yanısıra Türk mutfağından örnekler sunuluyor. Açılan atöylelerde canlı şovlarla eğitim veriliyor

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Kepezli çocuklar çok mutlu

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin Sokak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Dolu dolu etkinlik tablosunun hazırlandığı Sokak Festivali, büyükler kadar çocuklarında ilgi odağı oluyor. Festival öğretici ve eğlendirici etkinliklerle çocuklara da unutulmaz anlar yaşatıyor. Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarından işçilik öğrenirken, bir yandan da geleneksel oyunlarla ebeveynlerinin çocukluklarına yolculuk yapıyorlar.

RENKLİ AKŞAMLAR
Birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan festival, konserler ve nefes kesen görsel şovlarla da renkli görüntülere sahne oluyor. Türk mutfağının farklı lezzetlerini de Antalyalılara sunan Sokak Festivali'nde alışveriş alanları, çocuk oyun alanları, lunapark alanları yer alıyor. Sokak sanatçılarının da renklendirdiği festivalde, her akşam canlı müzik eşliğinde keyifli saatler yaşanıyor.


DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kromozom fazlalığı nedeniyle yürüme ve konuşma engeli Miraç Eriş'in doğum gününü kutladı. Tütüncü, Miraç'a Antalyaspor'un 50 yıl önceki takım formasını hediye etti.

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Kepezli çocuklar çok mutlu
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